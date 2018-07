Francia vs. Croacia: Modric aseguró que el mejor no siempre gana la final

Luka Modric necesitará unos días para asimilar el resultado final del Francia vs. Croacia . El mediocampista está seguro que su equipo mereció mejor suerte en el último encuentro del Mundial Rusia 2018 .

“Merecimos más pero no siempre gana el mejor, por eso el fútbol es el mejor deporte del mundo aunque no es fácil cuando pierdes” , indicó el volante a los medios de prensa. “Con lo que hicimos salimos con la cabeza alta. Hemos estado tan cerca que no es fácil”, destacó.

A Modric le quedaron dudas por el trabajo de Néstor Pitana, árbitro de la final de la Copa del Mundo, por jugadas claves en el choque. Por ejemplo, el penal pitado a favor de Francia o la falta inexistente antes del primer tanto que recibió Croacia .

“No he visto el penalti pero Perisic me dijo que no era intencionado. Otros me dicen que no era. En el primer gol no era falta y eso te afecta. Hemos dominado a Francia y viene este penalti, tienes que luchar y facilitas los contragolpes”, señaló.

El capitán del combinado croata se llevará a casa la medalla de plata, por obtener el segundo lugar en el certamen, y el Balón de Oro, reconocimiento para el mejor futbolista durante toda la Copa del Mundo.

“Claro que me ha gustado el reconocimiento, pero me hubiera gustado más ganar el Mundial. No ha podido ser y nada. En los próximos días celebraremos esto que ha sido muy grande pero ahora es agridulce, estamos tristes”, finalizó.