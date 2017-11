"Creo que mientras Didier Deschamps sea entrenador no tendré la opción de regresar", fueron las palabras de Karim Benzema hace unos meses en una conferencia de prensa con relación a una posible vuelta a la selección de Francia .

El delantero que renovó con el Real Madrid hasta el 2021 protagonizó un escándalo dentro del plantel 'Galo' que involucraba a su compañero Mathieu Valbuena en un caso de chantaje por un video sexual.

Deschamps confesó hace unos meses que no le guarda rencor a Benzema, pero esto no significa que vuelva a ser considerado. El ex campeón del mundo prefiere que su actual plantel, el que ha consolidado desde hace un par de años, se encuentre tranquilo.

En esta lista, te mostramos los jugadores que tuvieron que estar fuera por algún tiempo de la selección de Francia, en ella se encuentran figuras notables de antaño y que se mantienen vigentes en el fútbol hasta la actualidad.