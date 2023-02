En la tarde de hoy, viernes 10 de febrero, la Federación Peruana de Fútbol se pronunció respecto a la decisión del Consorcio (representado por Golperú) de negarse a transmitir los partidos de Cienciano, Binacional, Alianza Lima y Melgar, que serán locales en la fecha 4 de la Liga 1. Estos clubes son parte del grupo que protesta en contra de la administración de los derechos de transmisión del torneo por parte de la FPF.

“También le reiteramos al CFP que reconozca los alcances reales de la medida cautelar y no la utilice de excusa para incumplir los compromisos contractuales que tiene vigentes con los clubes Universitario, Sport Boys, Carlos A. Mannucci y Deportivo Municipal”, reza el sexto párrafo del comunicado.

Comunicado FPF 10/02 (Twitter/@TuFPF)





¿Por qué Golperú no transmite los partidos de Liga 1?





El Consorcio de Fútbol Peruano (CFP), representado por Golperú, no transmitió el partido de Universitario ni de Sport Boys en la fecha 3 del campeonato acusando el impedimento de la medida cautelar impuesta por la FPF ante el juzgado penal.

Sin embargo, dicho documento fue modificado por el juzgado a pedido de la Federación y, con eso, el CFP quedó habilitado para seguir cumpliendo con su servicio, pero Golperú alega que eso no sería así.

A continuación, la modificación de la medida cautelar:

Transcripción del último párrafo: “SE ORDENA: SUSPENDER los efectos de todos y cada uno de los contratos y/o cualquier otro acto jurídico refreído a los derechos de transmisión audiovisual sobre todos y cualesquiera partidos de futbol disputados en territorio peruano ya se ade partidos amistosos u oficiales que haya sido celebrados por los codemandados o cualquier empresa ligada o vinculada a éstos o cualquier otro tercero en general persona natural o jurídica que no cuenten con autorización o aprobación expresa de la FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FUTBOL decretando que dichos actos se suspenden frente a la solicitante hasta la conclusión del presente proceso”.





Medida cautelar modificada a solicitud de la FPF

Cabe señalar que los clubes en mención fueron autorizados explícitamente por la FPF a transmitir sus partidos por medio del Consorcio mediante una carta notarial que así lo señalaba y mediante el siguiente comunicado publicado en sus redes sociales:

“La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa que con fecha 11 de enero de 2023, remitió una comunicación oficial al Consorcio Fútbol Perú (CFP) dando su autorización para la transmisión solo de los partidos de local de los clubes con los que tiene contratos vigentes reconocidos (Universitario, Sport Boys, Carlos Mannucci y Municipal). En reiteración a ello, el 02 de febrero de 2023 envió una carta notarial al CFP autorizando que pueda transmitir los partidos programados de esta semana: Universitario vs. Academia Cantolao; Sport Boys vs. Unión Comercio; Deportivo Municipal vs. Carlos A. Mannucci, así como los de las siguientes fechas”.

La @TuFPF remitió carta notarial al Consorcio Fútbol Perú para reiterar su autorización para la transmisión de los partidos de local de los clubes Universitario de Deportes, Sport Boys, Deportivo Municipal y Carlos A. Mannucci.



📎 https://t.co/es4zMbXJ9Q pic.twitter.com/xF6bfptiZt — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) February 3, 2023





VIDEO RECOMENDADO: