Joel Raffo descarta renunciar a Sporting Cristal

El presidente del club Sporting Cristal, Joel Raffo Olcese, se pronunció sobre la investigación en su contra en el marco del caso 'Los Galácticos', en la que está inmerso el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano.

En ese sentido, Raffo fue enfático en señalar que no renunciará al club celeste.

"No voy a renunciar a la presidencia de Sporting Cristal. De ninguna manera. Nosotros seguimos firmes en el propósito de desarrollar el fútbol peruano", aseguró en RPP.

El dirigente detalló que la carpeta fiscal comprende 20 acusaciones, pero solo dos involucran a su equipo. Además, aseguró que no tiene "ningún tipo de relación personal" con Agustín Lozano.

"No tengo ningún tipo de relación personal con el señor Agustín Lozano. Él es el presidente de la FPF, eso ha conllevado a una relación meramente profesional", dijo.

Asimismo, afirmó que no estuvo a favor ni en contra de una gestión, sino que acató lo que señala la Federación Peruana de Fútbol.

Raffo indicó que él se opuso a la comercialización colectiva centralizada de los derechos de transmisión establecida por la FPF: "Considerábamos que pasar de derechos individuales a que se comercialice de manera colectiva era un perjuicio para nosotros (...) Nosotros teníamos un ingreso por tv bastante alto".

En ese sentido, indicó que su club presentó cuatro demandas ante el Tribunal del Deporte en Suiza contra la FPF.

NO SERÁ COLABORADOR EFICAZ

Raffo subrayó que no se ha sometido ni se someterá a un proceso de colaboración eficaz debido a que enfatizó no haber cometido ningún delito.

"De manera contundente, no soy un colaborador eficaz, ni lo voy a ser, porque no he cometido ningún acto ilícito, antiético y ningún conflicto de interés", dijo.

