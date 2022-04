Wrestlemania 38 EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se celebrará este domingo 3 de abril desde el AT&T Stadium de Arlington, en Texas. El día 2 del evento de la WWE comenzará a partir de las 6 p. m. (hora peruana) y presentará las mejores luchas. Roman Reigns, poseedor del Universal Tittle, enfrentará al campeón de la WWE Brock Lesnar en la pelea más atractiva de la jornada. El ganador se llevará los dos trofeos y, por eso, genera la atención de millones de fanáticos. La ‘Bestia’ fue el gran ganador del Royal Rumble y no dudó en retar de inmediato al ‘Jefe tribal’. Sin embargo, semanas después el dueño de Suplex City conquistó el cinturón de la WWE y afrontará su combate en la ‘Vitrina de los Inmortales’ también como campeón. Ambas superestrellas han luchado en ediciones anteriores de Wrestlemania. En 2015, el combate fue interrumpido por Seth Rollins quien cobró su maletín de Money in the Bank y se quedó con el título. Luego, en 2018, Lesnar retuvo el campeonato.

Desde Dallas Texas, así vivimos la entrada de Stone Cold Steve Austin a WrestleMania