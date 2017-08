Tiene una explicación. Conor McGregor, tras perder contra Floyd Mayweather, brindó una conferencia de prensa en la cual justificó su derrota en la pelea del último sábado por la noche.

Según con lo que declaró el luchador de Irlanda, fue "el cansancio" que lo traicionó y no lo dejó imponerse ante el estadounidense. Además, a su oponente, lo calificó de "no ser tan fuerte ni tan rápido".

"Mayweather no me tiró, fue el cansancio. El combate estaba igualado. Pararon la pelea demasiado rápido. No es tan fuerte, no es tan rápido, pero tiene algo: mucha experiencia", dijo McGregor.

Como se recuerda, fue en el décimo asalto de la pelea cuando el europeo ya no pudo más, sin embargo, agregó que "me merecía escuchar el último gong, pero está bien. Estoy orgulloso de lo que hice. Fue divertido".

La estrella de la UFC reconoció que "fue un honor haber compartido el ring con Floyd" y adelantó que volverá a la UFC. "Voy a seguir estudiando MMA. El boxeo es muy diferente. Soy joven, estoy fresco y listo; veremos qué pasa", añadió.