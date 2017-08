La pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor ha paralizado por completo el mundo del deporte. El combate es uno de los más esperados y criticados del año.

A pesar de los comentarios negativos, ningún fanático de las disciplinas de contacto quiere perdérselo, ya que es algo nunca antes visto. Uno de los mejores luchadores de artes marciales mixtas debuta en el boxeo ante una leyenda viva del deporte.

Perú21 conversó con dos expertos: Carlos 'Mina' Zambrano, boxeador nacional, y Humberto Bandenay, luchador peruano de la UFC.

"McGregor no tiene ninguna posibilidad"

De acuerdo con el popular 'Mina', el irlandés no tiene chances de triunfar en el cuadrilátero del T-Mobile Arena en Las Vegas.

"Para mí gana Mayweather de lejos. McGregor no tiene ninguna posibilidad. Mucha gente dice que él tiene mucha pegada, pero esto es boxeo. No se pelea con guantes de 6 onzas, sino de 8 onzas. Se necesita tener la distancia de boxeador", manifestó Zambrano.

El púgil peruano destacó que la experiencia pesará en el combate. "A Floyd lo respaldan sus 49 peleas invictas. No existe opción de perder. La 'Pelea del Siglo' fue ante Manny Pacquiao. Estamos hablando del enfrentamiento entre un debutante ante un verdadero profesional, pero no creo que pueda noquear McGregor, ya que Mayweather no es noqueador", indicó.

"Floyd tiene la ventaja, pero en una pelea puede pasar de todo"

Por su parte, Bandenay, quien hace poco triunfo en su debut en UFC, aseguró que el luchador de MMA (Artes marciales mixtas) puede dar la sorpresa.

"Espero que gane McGregor, pero sé que será una pelea difícil. Tengo la esperanza de que pueda conectar una y mande a dormir a Mayweather. Floyd tiene la ventaja, pero en una pelea puede pasar de todo. Creo que la diferencia de edades puede influir, se llevan casi 10 años", señaló.

Según Bandenay, está seguro de que un descuido por parte del estadounidense será su perdición.

"Conor aceptó el reto por algo y ha tenido la suficiente valentía para subirse al ring, no creo que sea un oponente fácil. El que no arriesga, no gana", resaltó el joven luchador.