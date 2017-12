Floyd Mayweather retó a Kobe Bryant ¿Lo vencerá como a McGregor?

Floyd Mayweather es un deportista innato. El boxeador estadounidense anunció su retiro tras vencer a Conor McGregor, uno de los luchadores de MMA más destacados en el mundo, en el cuadrilátero. Sin embargo, el experto púgil quiere continuar demostrando su supremacía.

' Money' utilizó sus redes sociales para retar a Kobe Bryant, una de las leyendas del básquet a nivel mundial.

"Estoy listo para jugar un uno contra uno por 1 millón de dólares", fue el comentario que Mayweather le dejó al basquetbolista en una de sus más recientes fotos de su cuenta de Instagram.

Instagram

Hasta el momento, Kobe Bryant no ha contestado el desafío del boxeador. No obstante, el premio que ofrece Mayweather no es una oferta fácil de rechazar.

Todavía se desconoce si el enfrentamiento se trataría de un pelea en ring o un partido de básquet.