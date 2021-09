Floyd Mayweather y Manny Pacquiao disputaron en el ring del MGM Grand de Las Vegas la ‘Pelea del siglo’. ‘Money’ ganó por puntos.

[ACTUALIZACIÓN 2/05/15 23:51]El estadounidense Floyd Mayweather ganó hoy en Las Vegas por decisión unánime de los tres jueces el esperado combate de boxeo ante el filipino Manny Pacquiao y alargó su invicto a 48-0.

Mayweather, de 38 años, se impuso por 118-110, 116-112 y 116-112 a Pacquiao, 36 años, y unificó los tres títulos mundiales de categoría welter.

'Money' sumó a sus cinturones de campeón peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial (AMB) el de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que poseía 'Pacman'.

El estadounidense continúa invicto con un palmarés de 48 victorias (26 por nocaut), mientras que Manny Pacquiao quedó con 57 victorias (38 por nocáut), seis derrotas y dos nulos.

[ACTUALIZACIÓN 2/05/15 19:05]Los famosos tampoco se quieren perder el combate de esta noche entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, que reunirá a decenas de 'celebrities' del deporte, el cine y la música.

Se espera que, como es habitual, el cantante canadiense Justin Bieber, ídolo de los adolescentes, vuelva a acompañar hasta el ring a su amigo Floyd Mayweather. Otros amosos estarán cerca del cuadrilátero en asientos cuyo precio se estima en US$10 mil.

Según indicó la organización del combate, está confirmada ya la presencia de estrellas de Hollywood como Clint Eastwood, Ben Affleck, Mark Whalberg, Robert de Niro, Jamie Foxx y Denzel Washington.

Nicki Minaj y Lil Wayne pondrán un toque de rap a la 'Pelea del siglo', mientras que Khloé Kardashian añadirá el punto televisivo.

En el duelo entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao habrá sobre todo estrellas del deporte, como los ex estrellas de baloncesto Charles Barkley, Allen Iverson y Magic Johnson, y el jugador en actividad Carmelo Anthony.

Más allá del baloncesto estarán Tom Brady, estrella del fútbol americano, y el norirlandés Rory McIlroy, número uno del golf mundial. Y tampoco se lo perderán leyendas del boxeo como Mike Tyson y Evander Holyfield.

Quizás la mayor belleza entre las 16.800 personas que verán el combate en el MGM Grand de Las Vegas serán la supermodelo brasileña Adriana Lima y la multimillonaria Paris Hilton, quien publicó fotos con el boxeador filipino.

#SelfieTime with the #PacMan MannyPacquiao.

[ACTUALIZACIÓN 2/05/15 17:35]Cinco leyendas del ring se animaron a opinar sobre la pelea entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao.

GEORGE FOREMAN (doble campeón del mundo de los pesos pesados): "Si alguien como Mayweather pierde un combate, no va a ser capaz de asumirlo. Puedes asumir una derrota si has perdido una antes, lo que da ventaja a Pacquiao. Cualquiera puede decir que Pacquiao va a ganar el primer asalto. Lo que tiene que conseguir es hacerlo otra vez y otra. Puede hacerlo".

ÓSCAR DE LA HOYA(campeón del mundo y uno de los cinco púgiles que combatieron contras ambos): "Si Pacquiao puede sorprenderlo en los dos o tres primeros asaltos y hacer que Mayweather vaya por detrás, puede ser una pelea interesante. Si le permite boxear hacia atrás, Pacquiao estará en problemas. Es Las Vegas, el hogar de Mayweather. Los asaltos igualados van a ir del lado de Mayweather. Es un gran negocio. No es un secreto".

EVANDER HOLYFIELD (campeón del mundo los pesos pesados): "Es una gran pelea, la que todos esperábamos. Ahora, si va a ser tan buena, es algo que aún hay que ver. Pacquiao es agresivo siempre y es la primera vez que vamos a ver a Mayweather siendo el más alto, vamos a ver si Pacquiao tiene la fuerza. Espero que sea una gran pelea porque quiero que el boxeo mejore".

MIKE TYSON (campeón del mundo de los pesados más joven de la historia): "(El último acto con la prensa) Fue muy sutil, muy bonito, muy educado. Parecía que estaban en una biblioteca. Quizás yo soy un 'neanderthal', pero yo quería matar al otro tipo. El boxeo ahora es diferente. Estos son hombres de negocios y yo soy un asesino nato, y quiero ganar y hacerlo de forma dramática y hacer daño a la gente".

LENNOX LEWIS (campeón del mundo de los pesos pesados): "En las últimas peleas he visto a Mayweather más rápido. No parece un veterano. Pero aparte de moverse va a tener que pegar. Pacquiao va a tener sus oportunidades, pero eso va a permitir el contragolpe. El duelo es fantástico. Hay uno agresivo (Pacquiao) y otro que contragolpea (Mayweather). Es una súper pelea. Cada generación tiene una. Es la que estábamos esperando".

[NOTA ORIGINAL]PROBLEMAS CON LA PRENSARachel Nichols y Michelle Beadle, dos periodistas mujeres que acorralaron el año pasado a Floyd Mayweather en una entrevista sobre su pasado con la violencia doméstica denunciaron que sus credenciales no estaban siendo validadas para estar presentes en la pelea de esta noche.

En su momento, ambas periodistas cuestionaron el hecho de que el boxeador haya salido limpio ante la opinión pública luego de atacar a la madre de sus hijos, a quienes también amenazó con matar.

Sin embargo, el equipo de relaciones públicas de Mayweather negó haber retirado las credenciales y aseguró que los responsables son los encargados de prensa de HBO.

Hasta el momento HBO ha validado las credenciales de Michelle Beadle, pero hasta ahora no se sabe cuál es la situación de Rachel Nichols.

DÓNDE VER LA PELEA DEL SIGLOLa 'Pelea del siglo' entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao ha paralizado al mundo entero. El evento de boxeo se llevará a cabo este sábado en el MGM Grand de Las Vegas y será transmitida por Latina desde las 10:30 pm. Asimismo, Peru 21 les llevará en exclusiva la transmisión del minuto a minuto a través de Twitter con el hashtag #peleadelsiglo.

LA PREVIA

La fiebre por ver a estos monstruos del boxeo no podía estar ausente en la tierra de Manny Pacquiao. En el oeste de Filipinas las personas apagarán sus refrigeradores con el fin de ahorrar electricidad y poder ver la pelea.

Un llamado en Facebook por Rante Ramos, responsable de la cooperativa eléctrica de la isla de Palawan (sudoeste) pide "apagar o desconectar todos los aparatos eléctricos posibles".

"La verdad es que el 3 de mayo, (el 2 de mayo es la pelea en Estados Unidos), Palawan podría tener un corte de 2 megavatios de alimentación. Ciertas líneas eléctricas podrían ser cortadas", advirtió.

Hizo este llamado a unos 15,000 hogares para que apaguen sus refrigeradores, climatizadores con el fin de no perturbar la difusión del combate. Puerto Princesa, capital de Palawan, sufre diariamente dos o tres horas de corte de electricidad al día debido a la mala infraestructura que hay en la isla.

La ciudad se prepara para el combate de su héroe nacional Manny Pacquiao que podrá ser visto en una pantalla gigante pagada por dos candidatos a la alcaldía en la elecciones de la próxima semana.

¿FLOYD MAYWEATHER FUE FORZADO A PELEAR? El entrenador de Manny Pacquiao, Freddie Roach, insistió en que Floyd Mayweather no quería pelear el sábado y que fue forzado a hacerlo por la cadena Showtime. "Creo que no quería esta pelea, ha sido forzado por Showtime y por el acuerdo que tienen. Estaban perdiendo dinero, no fue su decisión", dijo Roach.