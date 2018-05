Flamengo analiza enviar representante a reunión entre Paolo Guerrero, FPF y FIFA

Ricardo Lomba , vicepresidente de fútbol del Flamengo , destacó que la institución contempla enviar un representante a la reunión que sostendrán Paolo Guerrero y el mandamás de la Federación Peruana de Fútbol ( FPF ), Edwin Oviedo , ante Gianni Infantino , presidente de la FIFA .

"Se va a analizar si alguien va allí representando al Flamengo para dar un apoyo. Creemos en la inocencia del Guerrero, siempre confiamos mucho en él. Era parte de nuestro plan, pero la gente tiene que acatar la decisión que fue tomada. Mientras no se revierte, no contamos con el jugador", señaló el directivo tras el empate del 'rubro-negro' ante Vasco según recoge Globoesporte.

Posteriormente, sobre la situación contractual del atacante de la selección peruana con el 'Mengao', Lomba agregó que el vínculo entre ambas partes "va hasta el 10 de agosto" ante la sanción que debe afrontar.

"La información de nuestro jurídico fue que en ese tipo de pena aplicada la suspensión del contrato, no es ni cuestión de cláusula del propio contrato, es cuestión legal. La legislación lo impone. La gente lamenta, pero en relación a la renovación del contrato, si el atleta solo puede jugar en enero, entonces no se tiene que postergar. Vamos a apoyar que tenga algún éxito en Suiza, pero por el momento la gente sólo lamenta el hecho de no poder contar con el atleta", agregó el representante de Flamengo .

Cabe resaltar que, después de cumplir seis meses de suspensión por un resultado analítico adverso ante la FIFA, Paolo Guerrero buscó anular la sanción en el TAS pero no encontró un desenlace favorable y fue suspendido por 14 meses, quedando descartado para Rusia 2018 .

No obstante, el 'Depredador' y su defensa consideran injusta la determinación del organismo y agotan recursos para revertir la medida.