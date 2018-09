El croata Luka Modric , el portugués Cristiano Ronaldo y el egipcio Mohamed Salah aspiran a recibir hoy en Londres el trofeo FIFA The Best a jugador del año, un galardón que podría servir de antesala al Balón de Oro.

Ningún jugador de la selección de Francia, reciente campeona del mundo en Rusia, está en la terna candidata a llevarse el premio. Solo el arquero Hugo Lloris figura entre los finalistas a mejor portero, junto al belga del Real Madrid, Thibaut Courtois y al danés del Leicester, Kasper Schmeichel.

En categoría de mejor entrenador, en cambio, son dos franceses los mejor colocados para recibirlo; el campeón del mundo Didier Deschamps, y el campeón de Europa Zinedine Zidane. El tercer técnico candidato es el seleccionador croata Zlatko Dalic.

"¿Es un trofeo que entrega la FIFA, no?", preguntó irónicamente el delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann al periódico L'Equipe a comienzos de septiembre. "Y el Mundial está organizado por la FIFA, ¿es así? Ganamos el Mundial, y no hay ningún francés candidato. Es una elección pero que no haya ningún campeón del mundo es sorprendente".

Ni Antoine Griezmann, ni Kylian Mbappé ni Raphaël Varane, fueron seleccionados para la terna final por aficionados, periodistas, capitanes y seleccionadores, que premiaron a los que brillaron en la Liga de Campeones.

Estas son las categorías del Premio The Best: jugador FIFA, jugadora FIFA, entrenador (Masculino), entrenador (Femenino), arquero FIFA, Premio Puskás, premio a la Afición, Premio Fair Play y FIFA FIFPro World11.

