Con la revelación de los nombres de los tres finalistas al premio The Best en la que no figuraLionel Messi por primera vez tras 12 años

ininterrumpidos, Barcelona salió en defensa del argentino que esta vez no pelea por el premio de la FIFA al mejor jugador de la temporada.

Con un mensaje en Twitter, Barcelona envió un mensaje al mundo respaldando a Lionel Messi tras esta ingrata noticia.

"No hay dudas para los hinchas del Barcelona. Él es el mejor. Una época (No doubt for Barza fans. He is the best. Period)", escribió la cuenta en inglés del club catalán acompañando una foto actual de Lío portando la cinta de capitán en esta temporada.

Twitter FC Barcelona. Twitter FC Barcelona.

Lionel Messi es el segundo futbolista que recibe el respaldo público de su club tras no estar incluido en la terna final de The Best, luego de que Atlético de Madrid hiciera lo propio con Antoine Griezmann.

El 24 de setiembre, en Londres, se develará al ganador del premio FIFA The Best con Lionel Messi fuera de la lista final por primera vez desde 2006. Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah y Luka Modric son los nominados.