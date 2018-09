Una hinchada de lujo. Así pueden hablar de la selección peruana que volvió al Mundial tras 36 años de ausencia y aunque no logró avanzar la fase de grupos, sus fanáticos dieron cátedra de cómo alentar y por eso se han hecho merecedores de estar nominados al premio The Best en la categoría fanáticos.

Este lunes, la FIFA dio a conocer a los finalistas a cada una de las categorías en las que entrega premios y nominó a los fanáticos peruanos junto a los de Japón y Senegal, quienes limpiaron el estadio tras el partido mudialista que disputaron, y a Sebastián Carrera, hincha de Deportes Puerto Montt que estuvo solo alentando a su equipo que jugó a estadio vacío.

Uno de estos candidatos se hará acreedor del premio FIFA The Best, que se entregará el próximo 24 de setiembre en Londres, Inglaterra, pero desde ya, los hinchas de la selección peruana se han ganado el respeto del mundo.

Las razones por las que los hinchas de la bicolor fueron nominados a este premio The Best fue por la gran presencia de estos en Rusia durante la participación de la 'Blanquirroja' en el Mundial, llenando estadios y haciendo sentir a Perú como local en todos sus partidos, además la forma de entonar el clásico 'Contigo Perú' que sonaba antes de cada partido.