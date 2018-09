FIFA The Best: Cristiano Ronaldo no irá a la gala de premiación en Londres

Por segunda vez consecutiva, Cristiano Ronaldo no estará en la gala de entrega de premios individuales a nivel internacional. El portugués confirmó su inasistencia a la ceremonia de FIFA The Best este lunes 24 de setiembre en Londres, tal como sucedió hace poco cuando no estuvo en la ceremonia de la UEFA.

Pero no se trata de un capricho o una decisión basada en un resultado que ya conoce. Cristiano Ronaldo, según informó el diario Marca, no asistirá a la ceremonia porque Juventus juega a mitad de semana por la Serie A contra Bologna.

A diferencia de lo que sucedió con el premio a mejor jugador de la temporada en Europa, que finalmente ganó Luka Modric sin que Cristiano Ronaldo asistiera a la ceremonia, el portugués en esta oportunidad se excusó de ir a Londres por motivos netamente deportivos.

Así como 'CR7', ningún jugador de la Juventus estará en la gala de premiación debido al tema del tiempo, pues deben cumplir con el partido a mitad de semana por el campeonato local.

Recordemos que Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah y Luka Modric conforman la terna de finalistas a la entrega del primerio The Best, este 24 de setiembre, desde las 2 de la tarde, hora peruana.

