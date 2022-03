El deporte de las MMA cada vez cuenta con mayor número de seguidores, no solo en el país, sino en el mundo entero. En búsqueda de los nuevos valores que representen a Perú en el UFC, la promoción de MMA Fusion Fighting Championship (FFC) realizará su evento número 49, en más de diez años de creación.

Este jueves 10 de marzo el peruano Martín Mollinedo defenderá su cinturón de peso pluma ante el brasileño Lucas Corbage, mientras que nuestro compatriota Rolando Bedoya buscará la corona interina de peso wélter, ante ‘el Perro’ Pablo Dhorta de Argentina.

El ex peleador del UFC Carlos Huachín también estará presente en esta velada, cuando se mida en un mano a mano a Marco Muñoz. Este duelo ha generado gran expectativa entre los aficionados nacionales.

En total será una jornada con once combates, dos cinturones en juego y representantes de Perú, Brasil, Argentina y Ecuador, La cita será este jueves 10 de marzo en la Arena Bar de Barranco y será transmitida para todo el Perú por Movistar Deportes.

CARTELERA ESTELAR

Martín Mollinedo (PER) vs. Lucas Corbage (BRA) (Título de peso pluma)

Rolando Bedoya (PER) vs. Pablo Dhorta (ARG) (Título de peso wélter interino)

José Galindo (PER) vs. Lucas Chiumiento (ARG) (Peso semicompleto)

Marco Muñoz (PER) vs. Carlos Huachín (PER) (Peso mosca)

CARTELERA PRELIMINAR

Oscar Ravello (PER) vs. Ricardo Centeno (ECU) (Peso wélter)

Roger García (PER) vs. Álvaro Vacacela (ECU) (Peso ligero)

Diego Wilson (PER) vs. Bryan Guarnizo(ECU) (Peso ligero)

Manuelo Etoube (PER) vs. Jesús Vásquez (PER) (Peso wélter)

Rodrigo Cossio (PER) vs. Manuel Meza (PER) (Peso pactado 74 kg)

Diego Martínez (PER) vs. Pablo Quintanilla (PER) (Peso mosca)

