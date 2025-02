Ferrari DESMIENTE EN PÚBLICO a periodista que dijo que la 'U' hizo nueva oferta por Ureña

Todo hace indicar que Rodrigo Ureña volverá a jugar en Universitario tras caerse su pase a Belgrano, pero -en medio de todo eso- Jean Ferrari desmintió al periodista que dijo que le hicieron nuevo contrato.

El administrador del equipo crema cuestionó públicamente la información del especialista en fichajes, César Luis Merlo, por lo que detalló en sus redes sociales sobre el motivo del regreso del 'Pitbull' a Lima.

Como se recuerda, el comunicador tuiteó este martes 4 de febrero que, "en el club (Belgrano), sospechan que la 'U' le hizo una nueva oferta contractual y por eso volvió a Perú", pero -desde Ate- le llegó la réplica.

"Yo sospecho que no tienes la información correcta. Para ser objetivo y tener credibilidad, deberías contrastar la información desde ambas instituciones", arremetió Jean Ferrari respondiendo el mencionado tuit.

Yo sospecho que no tienes la información correcta, para ser objetivo y tener credibilidad deberías contrastar la información de ambas instituciones. — Jean Ferrari (@jferrari5) February 4, 2025

A este descargo del administrador de Universitario se le suma la explicación de Gustavo Peralta, reportero de L1 Max que sigue a los cremas, que detalló que el mayor problema sería el incumplimiento de pagos.

"No es que Belgrano no tenga dinero, sino que no tiene liquidez (el banco no autoriza retiros ni transferencias). Rodrigo Ureña vuelve hoy (a Lima) y con el mismo contrato que tenía", afirmó el citado comunicador.

🗣️ #EXCLUSIVA @Gustavo_p4: "No es que no tenga dinero Belgrano, sino que tenía un problema de liquidez" "Rodrigo Ureña regresa mañana y con el mismo contrato que tenía con #Universitario"#L1Radio 👉 https://t.co/OIZxLRBtwN pic.twitter.com/tpKzfhoTxt — L1 MAX (@L1MAX_) February 5, 2025

