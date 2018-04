Fernando 'El Niño' Torres anunció que dejará el Atlético Madrid a fin de temporada. El delantero español es todo ídolo en el club 'colchonero' y su partida marcará el fin de una era.

"Creo que es el mejor momento para decirlo. Ya veis el protagonismo que estoy teniendo y es muy poco. No es un día de reproches. Trato de explicar a la afición lo que siento. No tiene nada que ver el entorno. El entorno no tiene nombres ni apellidos. Es la mejor manera de llevarlo durante este mes y medio", señaló el artillero en conferencia de prensa.

De acuerdo a Torres, su idea era retirarse con la camiseta del 'Atleti'; sin embargo, su poca participación en el equipo lo obliga a tomar nuevos aires.

"Mi idea era colgar las botas aquí [...] Quiero seguir jugando dos, tres o cinco años", indicó el 'Niño'.

Sobre los rumores de conflictos con Diego Simeone, su todavía técnico, el atacante aseguró que el argentino no fue del todo frontal.

"Mi relación con él es normal. La he llevado con profesionalidad. Siempre he dicho que no voy a participar en una fisura Torres/Simeone [...] Si no se contará conmigo para el año que viene, me hubiese gustado un comentario"(sic), precisó Torres.

NIÑO POR SIEMPRE

Tras este anuncio, Enrique Cerezo, presidente del Atlético Madrid, dio a conocer que se le rendirá un homenaje al 'Niño' en el último partido de la temporada disputado en el Wanda Metropolitano.

"Fernando es una leyenda de nuestro club, siempre hemos dicho que él tendría la decisión sobre su futuro porque esta es su casa y si ha decidido continuar su carrera profesional a partir de la próxima temporada en otro lugar sólo puedo darle las gracias por todo lo que nos ha dado, que es muchísimo, y decirle que las puertas del Atlético de Madrid siempre estarán abiertas para él cuando decida poner punto y final a su carrera como futbolista", resaltó el titular del club.

Según Cerezo, su despedida será un acontecimiento inolvidable para toda la afición 'colchonera'.

"Fernando Torres merece la mejor de las despedidas como jugador del Atlético de Madrid y por eso estoy seguro de que la afición nos acompañará en un día especial. Ya estamos trabajando para que sea una jornada inolvidable para la familia atlética y en especial para Fernando", destacó.