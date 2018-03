Federer renuncia al polvo de ladrillo tras perder el primer lugar del ranking ATP

Roger Federer confirmó que no participará de la temporada de polvo de ladrillo (que comienza en mayo con el torneo de Roland Garros,) por tercer año consecutivo, tras quedar eliminado en segunda ronda del Masters 1000 de Miami ante Thanasi Kokkinakis.

Pese a perder su liderazgo en el ranking ATP , cedido nuevamente a Rafael Nadal , el destacado tenista suizo decidió no buscar de inmediato el primer lugar en la clasificación para reaparecer en su máxima capacidad.

"Tomaré un descanso, y al volver a entrenar daré el cien por cien", destacó 'Su Majestad' este sábado luego de su caída por 3-6, 6-3 y 7-6 (7-4) ante su joven colega australiano, que lo deja "triste y un poco frustrado".

"No me sentía bien, mis movimientos no estaban funcionando para nada y sentí que el tercer set podía ser muy complicado", reconoció Roger Federer sobre su reciente derrota en los Estados Unidos.