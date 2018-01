La Federación Peruana de Vóley se queda sin su presidenta, Diana Gonzáles, luego de que el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte del IPD la inhabilitara por cinco años para asumir cargos en cualquier deporte nacional.

La noticia se dio a conocer a través de un documento oficial, donde se informa que Diana Gonzáles incurrió en una falta en su documentación presentada durante su postulación.

Aparentemente, la ex presidenta de la FPV habría presentado documentos irregulares, además de haber accedido al cargo sin cumplir con los requisitos necesarios.

La decisión del Consejo se dio a causa de la denuncia presentada por Augusto Bravo Villarán, ex presidente de la Federación, quien señaló que Gonzáles no contaba con los cuatro años mínimos de experiencia como dirigente nacional requeridos, tampoco tendría un título universitario reconocido. Además, no ha sido deportista calificada nacional, pues no fue convocada a una selección de mayores.

Tras la disposición, Diana Gonzáles cuenta con 15 días para apelar, tiempo en el que podrá regularizar su situación. De lo contrario, se deberán llamar a nuevas elecciones.