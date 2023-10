El ‘Ciego’ —que hasta ahora también venía siendo mudo— volvió a declarar, después de hace más de un año, cuando renunció a la Federación (para luego volver unos cuantos días después).

Juan Carlos Oblitas pidió no perder la fe en la Selección… Pero, siendo más precisos: ¿fe en qué? Cada vez quedan menos fundamentos sobre los cuales el hincha puede depositar su confianza. El mismo Oblitas reconoció las carencias de la Liga 1, y que, tanto desde la Federación como de los clubes, no se hace lo suficiente. Lamentó la ‘pérdida’ (comillas añadidas por él) del “mejor gerente de selecciones de Sudamérica (García Pye)”, y admitió que no se puede estar ni cerca de satisfecho con el rendimiento del ‘equipo de todos’.

Cabe preguntarse, entonces ¿ya no hay nada en qué creer? Desde esta humilde tribuna, creemos que no (todavía). La sensatez es una virtud esencial —más aún en momentos como este—, y Juan Carlos Oblitas la profesa y mantiene. Sin embargo, parece ser consciente (más que nadie dentro de la FPF) de que algo tiene que enmendarse cuanto antes: “Nos va a demostrar (Reynoso) que si tiene que cambiar, va a cambiar”, sentenció. El exjugador y DT de la Selección confía en la capacidad autocrítica de Reynoso, cuya labor, anunció, será sometida a un balance luego de la fecha doble de noviembre. ¿Y no será, para ese momento, demasiado tarde?