La pierna derecha no es inútil. No para Lionel Messi que con la coja demostró que también sabe hacer goles bonitos. Lo hizo en el FC Barcelona vs. PSV por la Champions League para llegar al hat trick en el partido inaugural del torneo europeo. El crack argentino, sí que empezó con el pie derecho.

A los 87 minutos, Lionel Messi se internó en el área para recibir un pase de 'cachetazo' de Luis Suárez y quedó cara a cara contra Zoet y perfilado para la derecha. El argentino no lo pensó mucho y usó la pierna menos hábil para cruzar el balón al palo más lejano y marcar el triplete personal y el cuarto para los culés.

En el estreno de la Champions League y usando un nuevo balón, Lioenl Messi no quería que le falte este 'trofeo' en casa y ahora se lo llevará. Las 15 temporadas consecutivas en el torneo más importante de clubes de Europa con FC Barcelona, se celebraron un hat trick. Como debe ser.

FC Barcelona vs. PSV se enfrentaron por la primera fecha del grupo B de la Champions League en el Camp Nou. Ambos estrenaron el nuevo horario del torneo europeo que ahora arranca con partidos a las 11:55 de la mañana (hora peruana).