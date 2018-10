Asume que depende de él, pero tiene que revertir la difícil situación. Ernesto Valverde reconoció que la ausencia de Lionel Messi en el FC Barcelona vs. Inter de Milan por Champions League se sentirá, porque "no hay otro como él" y no dudó en reconocer que la Messidependencia existe en su equipo.

"A mí no me da urticaria hablar de Messidependencia. Es evidente que Leo marca el juego del equipo. Dependemos de él como de otros jugadores, lo que pasa es que Messi es el mejor que hemos visto. No tendremos su genialidad, pero buscaremos ser efectivos", dijo el entrenador en conferencia de prensa.

Para el entrenador de FC Barcelona, la ausencia de Lionel Messi lo asume como "un reto" y aunque aseguró que "le vamos a echar de menos, queremos hacerlo ganando".

¿Cómo jugar sin Lionel Messi?



Ernesto Valverde no dio pistas de quién reemplazará a Lionel Messi ante Inter de Milan, pero sí reveló que "Tenemos que intentar que no haya un solo jugador que tenga que asumir la responsabilidad porque no hay otro como Messi. Tenemos que hacer una labor de conjunto para que su ausencia se note menos".

Desde la temporada 2005-06 en que Lionel Messi se lesionó por primera vez hasta ahora, FC Barcelona ha disputado 151 partidos sin su actual capitán teniendo un saldo de 98 victorias, 28 empates y 25 derrotas.