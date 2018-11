La mala racha no lo deja. Luis Suárez terminó un nuevo partido de visitante en Champions League y no pudo romper el maleficio. El uruguayo jugó los 90 minutos en el FC Barcelona vs. Inter de Milan y aunque estuvo cerca, no logró cortar la sequía goleadora en el torneo europeo fuera del Camp Nou, pues no anota en esas condiciones desde 2015.

Sin Lionel Messi en el campo, Luis Suárez se puso el equipo al hombro en LaLiga, pero no lo ha podido repetir en la Champions League, donde este año no ha marcado ni un gol. Por eso al uruguayo se le ve desesperado, reclamando cada jugada que pueda ser penal o como este martes ante Inter de Milan, que le anularon el gol porque el balón ya había salido del campo.

Ha pasado poco más de tres años desde la última vez que Luis Suárez anotó con FC Barcelona jugando un partido por Champions League fuera del Camp Nou. Curiosamente, Italia sigue siendo hasta ahora el último lugar que lo vio festejar con camiseta blaugrana en un estadio distinto al catalán.

Fue el 16 de setiembre de 2015 cuando FC Barcelona visitó a AS Roma en el estadio Olímpico de la capital italiana y terminaron empatados 1-1 por la fase de grupos de la Champions League. Aquella vez, el 'Pistolero' marcó de cabeza tras habilitación de Ivan Rakitic.

Este miércoles, Luis Suárez ha alargado esa racha sin anotar fuera de España y será hasta el 28 de noviembre, cuando visite a PSV en el Phillips Stadion de Holanda en que intente romper la maldición.

Mira el último gol de Luis Suárez con FC barcelona fuera del Camp Nou en Champions League: