FC Barcelona vs. Celta EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el FC Barcelona vs. Celta por la fecha 17 de LaLiga Santander 2018-19 en Camp Nou de Barcelona este sábado desde las 18:30 horas (hora local, 12:30 am. hora peruana) y por transmisión de ESPN 2. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El Barcelona recibe este sábado (18:30 horas) al nuevo Celta de Miguel Cardoso, con el objetivo de lograr un triunfo que le permita despedir el año como líder de LaLiga Santander, que comanda con 34 puntos, tres más que el Sevilla y el Atlético de Madrid. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en LaLiga Santander.

El conjunto azulgrana ha encadenado tres victorias en el campeonato (Villarreal, Espanyol y Levante) en las que ha marcado once goles y no ha encajado ninguno. Una buena noticia para los de Ernesto Valverde, cuya solidez defensiva era una de sus asignaturas pendientes esta temporada.

Con Leo Messi de nuevo en un gran momento de forma, y Luis Suárez recuperado de sus molestias en la rodilla, el Barça se encuentra en uno de sus momentos más dulces de la temporada.

Ante el conjunto vigués, Valverde recuperará, eso sí, a sus dos laterales derechos, Sergi Roberto y Nelson Semedo, y también al extremo Malcom Felipe de Oliveira, quienes esta semana ya se han entrenado con el grupo.

El preparador extremeño podrá, por tanto, armar prácticamente su equipo de gala, aunque tendrá que resolver tres dudas en el once: Semedo o Sergi Roberto para el lateral derecho; Arthur Melo o Arturo Vidal para el interior derecho; y Philippe Coutinho o Ousmane Dembélé para el extremo izquierdo.

El Celta, tras sumar siete de los últimos nueve puntos en juego, tratará de frenar este sábado al Barcelona en el Camp Nou, en un duelo en el que se medirán dos de las mejores parejas de delanteros de LaLiga: Messi-Suárez contra Aspas-Maxi Gómez.

Los 25 goles del dúo azulgrana están lejos de los 18 que llevan los delanteros celestes, la principal amenaza, no obstante, de un equipo que sueña con repetir la gesta de la pasada temporada, cuando empató a dos goles en el estadio culé, en un partido en el que brilló un joven Brais Méndez, hoy asentado en la titularidad.

FC Barcelona vs. Celta: Alineaciones probables



FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Arthur; Messi, Luis Suárez y Dembélé.



Celta: Rubén Blanco; Mallo, Costas, Araujo, Mazan; Brais Méndez, Jozabed, Okay, Boufal; Aspas y Maxi.



Árbitro: Prieto Iglesias



Estadio: Camp Nou



Horario: 18:30 horas.



FUENTE: EFE