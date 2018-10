Lo dijo claro y sin titubear: "Cuando ves al FC Barcelona por televisión piensas que es fácil, jugar aquí: pase ahí, te mueves... pues, no. No es fácil". Estas fueron las palabras de Arthur, refuerzo catalán para esta temporada que también reveló el lado más humano de Lionel Messi que pocos conocen.

Arthur (22), llegó a FC Barcelona proveniente del Gremio de Porto Alegre, tras ganar la Copa Libertadores, y poco a poco se va ganando un espacio en el equipo de Ernesto Valverde. Esto, según propia confesión, a la confianza que le brindaron Lionel Messi y todo el plantel del cuadro catalán en este proceso de adaptación.

"Jugar en FC Barcelona no es fácil. Tienes mucha responsabilidad. Su juego es muy cerebral y necesitas de mucho pensamiento para hacerlo bien. Pensar mucho para saber cuál es tu espacio, no invadir el de tu compañero y todo lo debes hacer muy rápido (...) debes tener un sincronismo perfecto. Cuando menos espacio tienes, más rápido debes jugar", dijo el volante en entrevista con El Periódico de Cataluña.

El volante brasileño reveló que cuando se enteró que Lionel Messi había hablado muy bien de él "se me dibujó una sonrisota hasta aquí (señaládose las orejas) porque no podía creerlo. Para mi es el mejor de la historia. No hay otro que haga lo que él hace. A veces parece que no es humano y cuando juego contra él me siento en la escuelita como niño de 4 0 5 años".

Arthur reveló que Lionel Messi ha jugado un papel importante en su proceso de adaptación a FC Barcelona. "Me da mucha confianza. Me dice 'tú puedes hacerlo' y también me ayuda con la prensa. Él y todo el equipo me ha dado su confianza y eso es muy importante para mi", señaló en entrevista que está registrada en un video en su web.