試合前日公開練習。

練習でこんな光景を見るのは人生初。

サポーターが熱すぎる🔥🔥

トルコのサッカー熱半端ない。

One training and that much spectators , First time I saw in my life.

Bir antrenman ve bu kadar taraftar,hayatımda ilk defa görüyorum. pic.twitter.com/LFU6M0M8TP