Roberto Chale, ídolo viviente de Universitario de Deportes, se encuentra delicado de salud tras descompensarse luego de someterse a una operación, hecho que lo llevo a ser trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Miembros de su familia piden que la afición peruana y crema oren por el exjugador que alguna vez vistió la camiseta de la selección nacional.

La familia del extécnico bicampeón con el conjunto crema, publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje: “Pedimos a todos los hinchas una oración por nuestro padre, quien el día de hoy esta siendo trasladado a UCI. Pedimos a Dios recuperarse y pronto pueda volver a casa junto a nosotros”.

Su hija, Daniela Chale, utilizó las redes sociales para pedir apoyo económico al club merengue y que además se pueda cumplir con pagar la deuda que tiene Universitario con el ‘Maestro’, cuando vistió la casaquilla crema en el 2017.

Jean Ferrari, administrador de la ‘U’, indicó que el club le paga un seguro al exfutbolista y que el tema de la deuda se debe resolver mediante un proceso legal con la anterior administración.

Ante esto, su hija indicó que el seguro brindado por Universitario de Deportes no alcanza para cubrir el tratamiento de su padre: “El seguro médico que el club le da no cubrió la cirugía de vascularización, la cual tiene un costo de más de 100 mil soles. Y cada prueba y atención requerida era una batalla con la aseguradora, ya que no querían cubrir absolutamente nada”.