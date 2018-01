Luego de que una mototaxi apareciera por detrás del vehículo del piloto Stéphane Perhansel, se creía que las cosas curiosas producidas en el Rally Dakar llegarían solo hasta ese límite, pero no.

Usuarios en redes sociales se quedaron sorprendidos luego de ver a un Tico pasando sin problemas por las dunas donde se desarrolla la competencia.

Tal parece que el fanático no quería que se le escapara la oportunidad de ver a los mejores pilotos del mundo muy de cerca y es por eso que se habría animado a hacer el recorrido con su vehículo.

Muchos de los cibernautas destacaron las destrezas del chofer para poder transitar con su carro sin problemas, otros en cambio señalaron que muy posiblemente el conductor habría modificado el auto.

Lo concreto es que el suceso ha generado diversas reacciones en las redes sociales. Si no lo has visto, no te preocupes, en esta nota te dejamos el video para que lo aprecies.