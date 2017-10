¡Nunca faltan! Estos son los memes de los premios The Best [FOTOS] La gala de la FIFA no fue ajena para muchos usuarios en las redes sociales.

- / - Diego Maradona y Ronaldo el 'Fenómeno' asistieron a la ceremonia de premiación. (Facebook) - / - Neymar y Lionel Messi integran el 11 ideal de la FIFA. (Facebook) - / - Georgina Rodríguez acompañó a su novio Cristiano Ronaldo. (Facebook) - / - Dani Carvajal no integra el 11 ideal de la FIFA. (Facebook) - / - James Rodríguez tuvo que salir del Real Madrid por la poca continuidad que tenía con el técnico francés. (Facebook) - / - Ex jugadores de fútbol también causaron impacto durante la ceremonia. (Facebook) - / - Dani Alves causó asombro por el traje que usó en la gala. (Facebook) - / - Cristiano Ronaldo se quedó con el premio de The Best de la FIFA. (Facebook) - / - El 'luso' es en la actualidad el mejor jugador del mundo. (Facebook) - / - El año pasado también se quedó con la máxima distinción de la FIFA. (Facebook) - / - Los usuarios no pasaron por alto el atuendo del lateral brasileño. (Facebook) - / -