Ex jugador del Real Madrid y PSG es acusado de abandonar a su hijo en el hospital [FOTOS]

Jesé Rodríguez fue algún día la promesa del Real Madrid. De llegar a la cima del estrellato, el delantero español se hundió en un hoyo futbolístico que lo ha alejado de los grandes clubes del mundo. Cedido en Stoke City, ahora enfrenta una grave acusación: no hacerse cargo de su hijo.

Esta miércoles su ex pareja Aurah Ruiz ha explotado en Instagram para lanzar serias acusaciones contra el futbolista. Ambos tienen un hijo que lleva hospitalizado desde el día que nació.

"Muévete en avión privado, sube foto con un cordón de diamantes de miles de euros mientras que la poca ropa de tu hijo se lava en un fregadero a mano y se tiende en sillas en la habitación de un hospital. Sigue gastándote el dinero en tus amigos, los viajes, comprándote coches y ropas de marca mientras tu hijo está pasando necesidades", ha escrito a través de Instagram Stories.

Pero la modelo no solo ha acusado a Jesé Rodríguez de ser un mal padre, también señaló que ha recibido ataques y hostigamiento de parte del jugador.

"Mientras yo me hago cargo de nuestro hijo sin ningún tipo de ayuda. No estás, pero aún sabiendo que estoy trasladada por la hospitalización te has dedicado a hacernos daño. Primero te encargaste de quitarme el único lugar que tenía para descansar y después la única empresa que me podía traer comida al hospital", continúa.

Jesé y Aurah Ruiz terminaron su relación a inicios de año luego de luchar por varios meses por la salud de su hijo. Desde su separación ambos se han lanzado ataques. En las últimas semanas la modelo y actriz ha afirmado en sus redes sociales que ella es la única que se hace cargo del pequeño enfermo.

El delantero español ha respondido con un mensaje en Twitter. "Cuando alguien te dice que no puedes hacer algo, quizás deberías considerar que solo te están diciendo lo que ellos no pueden hacer", señala el post.