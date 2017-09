Estudiantes de La Plata y Nacional de Paraguay disputarán este martes (EN VIVO ONLINE 5:15 p.m. / FOX SPORTS 2) el duelo de vuelta entre ambos equipos por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El compromiso definitivo por el pase a cuartos se disputará en el estadio Ciudad de La Plata, con la ventaja (1-0) del conjunto paraguayo en el marcador global tras el primer encuentro registrado en Asunción.

"Ante Nacional no podemos fallar porque no tenemos revancha, es a todo o nada. Tenemos mucha ilusión de poder seguir en la Copa Sudamericana. No va a ser sencillo, pero jugamos de local y creo que podemos pasar de fase", reconoció Mariano Pavone, atacante del conjunto 'pincharrata'.

El vencedor de la llave entre Estudiantes y Nacional enfrentará en la siguiente fase de la competición regional a Independiente de Avellaneda, que espera conocer a su próximo rival luego de superar al Atlético Tucumán.

Estudiantes vs. Nacional

EN VIVO ONLINE | HORA PERUANA: 5:15 p.m.

CANAL: FOX SPORTS 2

Posibles alineaciones:

Estudiantes de La Plata: Andújar; Sánchez, Schunke, Desábato, Diarte; Alemán, Braña, Damonte, Dubarbier; Melano y Pavone.



Nacional: Rojas; Bonet, Jacquet, Miranda, Rojo; Orzusa, Santana, Argüello, Salgueiro; Núñez y Caballero.