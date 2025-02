Estefanía Chau: “Aún te enfrentas a comentarios como ‘las mujeres no deben hablar de fútbol’”

Casi volaba. Se elevaba tanto, que su pierna llegaba a la altura de la cabeza del rival. Esa imagen la encontró en un recorte periodístico de la época. Eran retratos del abuelo paterno, el arquero Juan Chau Busanich, campeón con Universitario de Deportes en la década del 40 junto a figuras como Lolo Fernández. La nieta, Estefanía Chau, no llegó a conocerlo personalmente, pero sí a través de las historias que le contaba su abuela.

MIRA: Carlos Galdós: “El enamoramiento es la trampa desde donde se toman decisiones sin ver”

Herencia futbolística que la llevó a elegir entre dedicarse al fútbol o vincular su carrera universitaria con el apasionante deporte. Eligió lo segundo y su primera experiencia dentro del periodismo deportivo ocurrió en Radio Ovación. Desde entonces, ha pasado por diversos medios, entre ellos Perú21, y ahora vuelve al dial. Esta vez a Radio Nacional, 103.9 FM, de lunes a viernes, de 9 a.m. a 10 a.m., junto a Giancarlo ‘el Flaco’ Granda y Jaime Valderrama.

En el medio había un obelisco y dos bancas. Esa era la cancha: un parque. Sorteaba el obelisco o hacía una jugada en pared con el mismo obelisco. Así sorteaba a sus rivales, todos varones. “Era muy aguerrida”, recuerda a la niña que soñaba con ser futbolista, como el abuelo Juan.

Garcilaso del Cusco acaba de presentar su equipo con Christian Domínguez y Pamela López. ¿Qué está pasando con el fútbol?

Es que lo entienden como un todo. Es una forma marketera. Y al final, hay que entender que el fútbol es un ámbito económico de entretenimiento, al que también hay que sacarle ganancias. En ese sentido, lo del Garcilaso creo que es un golpe certero, porque Cienciano (donde está Christian Cueva) salió primero con Pamela Franco.

¿No se faranduliza el fútbol?

El fútbol es deporte y negocio de entretenimiento. Lo de la farándula sí lo pondría un poco al costado, aunque siempre han estado ligados fútbol y farándula. Pero sí creo que aún como país estamos atrasados en hacer de este deporte un modelo de entretenimiento que sea amable para todos. Es entretenimiento desde que consumes algo, desde que te ponen la famosa kiss cam, desde que haces una previa, desde que ponen un grupo musical en el medio.

Imagen

¿Cómo fue tu acercamiento al fútbol?

Tengo recuerdos de cuando se jugaba la reserva y luego venía el equipo profesional, lo cual te garantizaba la competencia de los menores, que ahorita nos faltan y bastante, y nos está pasando factura.

Se esperaba que pase algo con el equipo de ‘Chemo’ y nada.

Yo creo que ‘Chemo’ un poco está tapando los huecos que había cuando no hay un trabajo desde abajo con menores que te pueda respaldar. Yo creo que cuando nos quitan el Mundial Sub-17 fue el inicio del fin para ‘Chemo’, ahí entiende que las cosas no pueden estar peor y que él solo no va a poder contra el mundo.

Y entonces, ¿cómo fue tu acercamiento al fútbol?

Yo no sabía que tenía esta vena del fútbol por mi abuelo, y de muy jovencita desarrollé el gusto… Mi hermano mayor me llevaba a jugar con él. Tanto así que no recuerdo haber hecho otra cosa de niña que no sea fútbol. Era la única chica entre todos los chicos. Ya más grande mi abuela me contó la historia de mi abuelo. Desde niña hasta los 12 años lo único que hice fue jugar fútbol. Si no jugaba con los amigos, jugaba sola en el patio de mi casa pateando la pelota contra la pared, podía estar cuatro horas así. Mi abuela materna miraba y me decía: “Hijita, ¿por qué no juegas vóley?”. Era el pensamiento antiguo. Yo ni caso. Yo era muy de deportes que en ese tiempo le habían puesto un género: masculino. Fútbol, bicicleta, skate.

¿Por qué?

De repente me llamaba la atención lo diferente, lo que yo no veía que hacían las otras chicas. No lo pensaba mucho. Siempre paré mucho con amiguitos y con ellos jugaba.

Imagen

¿No tuviste que enfrentar el rechazo?

Sí, claro. Dejé de jugar fútbol desde los 12 hasta los 16, porque me enfrenté al rechazo de quienes antes eran mis amiguitos. Ellos también crecieron y ya me calificaban con palabras como “machona”. Obviamente, siendo una niña me dolía; entonces, decidí dejar de hacerlo. Con este mismo grupo de amigos te relacionas de otra forma: me sentaba en la banca y ellos jugaban. Las chicas solo nos sentábamos a ver, y yo quería jugar. No decía nada, yo me quería parar a patear la pelota. Así estuve muchos años, hasta que a los 15, 16 años dije “¿por qué tengo que dejar de hacer lo que me gusta?”.

¿Qué hiciste?

Me fui a la Videna a pararme ahí, a ver si salía una chica o alguien que me dé alguna información porque quería entrar a la selección femenina. Y salió una chica que jugaba. Le hablé y me dijo que ella jugaba en un equipo. “Vamos para que el profe te vea”, me dijo. Hice la prueba, me quedé y estuve un tiempo jugando. A la par, volví a jugar con los chicos de mi barrio.

¿No te volvieron a rechazar?

No, me imagino que también les puse el parche, ya era más grande.

¿En qué posición jugabas?

Delantera. Empecé la universidad y entrenaba. Y pensaba cómo hilar mi carrera con lo que me gusta: el fútbol. Y dije: periodismo deportivo. Así empecé a hacer prácticas en Radio Ovación, cuando estaba en tercer ciclo de la universidad. Entré al programa del tío Lalo Archimbaud.

¿Y en ese tiempo qué chica estaba en televisión haciendo fútbol?

Debe haber estado Alexandra del Solar. Y de ahí ya viene un bloque grande (de chicas en el fútbol).

Imagen

¿Hoy se ha normalizado la presencia de la mujer en fútbol?

Yo creo que se ha normalizado. Lo que tiene que equipararse es el tema de ganancias, modelo de negocio, atención.

¿Y en el periodismo deportivo?

Todavía es un ámbito dominado por hombres.

¿Ya se acepta que una chica hable de fútbol?

Sí, pero todavía te vas a enfrentar a comentarios como “tú qué sabes”, “las mujeres a la cocina”, “las mujeres no deben hablar de fútbol”, “seguro solo la han puesto ahí por la cuota de género”. O tienes que demostrar más del 100% para ganarte un lugar. Pero ha venido cambiando la situación.

Para la mujer hay mucho por hacer en el fútbol, ¿por dónde quieres ir?

Hay mucho por hacer para que las mujeres nos empecemos a convertir en líderes de opinión. Presentadoras somos varias, pero poco a poco nos estamos metiendo… Hay chicas muy capaces como Talía Azcárate, fue la primera que comentó a nivel internacional. Falta que más mujeres se conviertan en líderes de opinión en el fútbol. Creo que esa es todavía la deuda. Basta de ser el complemento de… Yo estoy tratando de poner mi granito de arena.

Autoficha:

-“Soy Estefanía Guilliana Chau Suero. Tengo 31 años, nací en Lima. De mi abuelo paterno que fue arquero de la ‘U’ me han dicho que fue una excelente persona y como arquero era muy bueno. Él jugó un tiempo en Lanús, de Argentina”.

-“Mi abuelo se retiró y puso un restaurante, pero falleció de un infarto muy joven. Acabé el colegio en 2009 y un año después entré a la San Martín para estudiar Ciencias de la Comunicación, y me especialicé en Periodismo. Vino Ovación, Andina”.

-“En la épóca del mundial en Rusia estuve en Willax TV, me llamó Alberto Beingolea, que es como mi padre televisivo, porque él me hizo debutar en televisión. Estuve en el regreso de Goles en Acción. Pasé a Perú21, el aplicativo de la federación y Movistar”.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

Video recomendado: