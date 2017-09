Esteban Granero reveló la advertencia que le hizo Piqué sobre Messi

Poco antes del clásico catalán entre Barcelona y Espanyol por la Liga Española, el mediocampista Esteban Granero detalló en una entrevista el momento preciso en el que conoció a Lionel Messi, gracias a Gerard Piqué, cuando integraba las divisiones menores del Real Madrid.

"Me crucé a Piqué por el hotel. Nosotros en aquella época les ganábamos siempre, y Piqué me vio y me agarró: “Este año os ganamos nosotros”. Le dije: “Joder, ni de coña”. “Sí”, dijo, “porque tenemos uno nuevo que es buenísimo”. “¿Quién?”, le pregunté. “Ése de ahí”. Entonces señaló la piscina y vi a un chico pequeño, muy pequeño, sentado al borde de la piscina con los pies en el agua", señaló Granero en diálogo con el diario El País.

Luego añadió: "Piqué es un bromista y pensé que me estaba vacilando. De hecho lo que pensé fue: “Me está vacilando a mí y se está metiendo con su propio compañero”. Fue la primera vez que vi a Messi".

¿Cuál fue el resultado de la advertencia? "Nos aplastó. Ganaron 3-0. Era espectacular. Muy bajito y fuerte como una roca. Pero la locura era cómo llevaba la bola. Pegada al pie de una forma bestial, era imposible quitársela. Quince años después me lo cruzo por el campo y pienso: “Joder, sigue aquí”, reveló Esteban Granero.