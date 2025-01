Este es el SUELDAZO QUE PEDÍA RUIDÍAZ para fichar por Universitario

Universitario de Deportes viene reforzándose en este mercado de pases, pero no tiene planeado hacerse de los servicios de su exgoleador, Raúl Ruidíaz, por una cuantiosa razón.

Y es que, si los cremas lo quieren y él es hincha confeso, la única razón posible para que sus caminos no se vuelvan a unir es el dinero. Así lo reveló el periodista Horacio Zimmermann.

“¿Puede llegar? Sí, pero -para mí- no debería. La gran condena de la ‘U’ es su deuda concursal y esta surgió debido a decisiones asociadas al fanatismo irracional", comenzó diciendo.

Esto, en clara alusión al elevado salario que debería de pagar Universitario de Deportes si quisiese hacerse de los goles de Raúl Ruidíaz para esta temporada, en búsqueda del 'tri'.

"La administración de la ‘U’ (liderada por Jean Ferrari) hace bien en pensar ‘vamos a sentarnos, a ver cuánto cuesta. Sé que es él, pero nos va a costar y va a ser difícil’”, reflexionó 'Horacon'.

¿Cuánto pedía Ruidíaz a Universitario?

Según relató el periodista Horacio Zimmermann en su programa digital 'Doble Punta', "Universitario no está para pagar 80 mil dólares mensuales durante cuatro años. Ni cag***puedes pagar eso".

"El fútbol peruano se superó mucho en el tema de los sueldos, pero eso la 'U' no lo puede pagar. No me digas que la taquilla, no. Debe de haber responsabilidad (financiera)”, reclamó el comunicador.