Gimnasta termina con las dos piernas fracturadas luego de terrible caída tras pirueta [VIDEO]

La gimansta senior estadounidense, Samantha Cerio sufrió una grave lesión tras participar en NCAA gymnatics el pasado viernes. Un mal aterrizaje ocasionó la fractura de sus dos piernas, las cuales la llevaron al retiro del mundo del deporte luego de 18 años.

Samantha era la representante de la universidad de Auburn (Alabama). “Ella era el alma del equipo”, comentó su entrenador, Jeff Graba.

Luego del fallido aterrizaje, Cerio fue atendida por el personal médico durante 10 minutos aproximadamente y fue trasladada al hospital. Según sus representantes la gimnasta pasará por una cirugía hoy.

“La noche del viernes fue mi última noche como gimnasta. Luego de 18 años estoy colgando mis guantes y dejando la tiza atrás (…). No puedo estar más orgullosa de la persona que la gimnasia me ha convertido. Me enseñó a trabajar duro, a ser humilde, la integridad y la dedicación. Me puso desafíos y piedras en el camino, lo cual me probó como persona”, comentó Samantha en su cuenta de Instagram.

Mensaje de Samantha luego de la lesión. (Intagram) Mensaje de Samantha luego de la lesión. (Intagram)

El momento de la lesión fue captado por las personas que habían acudido a la competencia.

ADVERTENCIA. El video podría herir susceptibilidades.