River Plate vs. Vélez Sarsfield EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este miércoles 6 de julio por los octavos de final de la Copa Libertadores 2022 en el Estadio Monumental. El compromiso se jugará a partir de las 7:30 p. m. (hora peruana).

El ‘Millonario’ perdió (1-0) en el encuentro ida y luego de la derrota ante el ‘Fortín’, Marcelo Gallardo expresó una autocrítica. “Cuando el equipo juega mal no hay muchas explicaciones, jugamos mal”, declaró en conferencia de prensa.

“Sabemos que tenemos que mejorar porque la serie, gracias al resultado, está abierta. Peor que esto no podemos jugar. Intentaremos la semana que viene cambiar la imagen del partido de hoy”, señaló.

Asimismo, señaló que el rival hizo su trabajo. “En esa incomodidad que nos hizo jugar Vélez, no nos encontramos; cuando hablé de un partido incómodo, es eso: la segunda pelota, físico, no lo supimos jugar. No estuvimos. Sí, en el inicio, pero después son. Lo peor ya pasó, haber jugado mal, y el resultado que es mínimo”, expresó.

River Plate llega golpeado pues perdió ante Huracán en la reciente jornada de la Liga Profesional de Argentina y, en dicho torneo, marca en el duodécimo puesto con 8 puntos. No obstante, espera lavarse la cara ante Vélez, pues ese partido también significará la despedida de Julián Álvarez que se marcha a Manchester City.

River Plate vs. Vélez Sarsfield: horarios

Perú: 7:30 p. m.

Ecuador: 7:30 p. m.

Colombia: 7:30 p. m.

México: 7:30 p. m.

Argentina: 9:30 p. m.

Uruguay: 9:30 p. m.

Chile: 8:30 p. m.

Por otra parte, Vélez Sarsfield llega a este partido tras perder de local ante Atlético Tucumán. Luego de la derrota, el DT Alexander Medina, expresó los errores que el equipo cometió.

“Nos costó muchísimo el partido, sobre todo en los primeros 60 minutos. Con los cambios revitalizamos la energía del equipo y fue más parecido a lo que pretendemos. Pero no fue un buen partido. Es cierto que hubo muchos futbolistas que no venían jugando aunque no es excusa”, señaló en conferencia de prensa.

Sin embargo, es hora de voltear la página y, por eso, habló acerca del ‘Millonario’. “Vamos a ir a ganar el partido. Estamos convencidos de lo que vamos a proponer y queremos. Es nuestra esencia, con nuestras armas lo haremos y faltan días para eso”, explicó.

River Plate vs. Vélez Sarsfield: canales

Es importante mencionar que el encuentro entre River Plate y Vélez Sarsfield por la Copa Libertadores 2022 se transmitirá en exclusiva mediante Star Plus.

River Plate vs. Vélez Sarsfield: posibles formaciones

River Plate: Armani, Mammana, Díaz, Martínez, Casco, Pérez, Fernández, Paradela, Barco, Romero y Álvarez.

Vélez Sarsfield: Hoyos, Jara, De los Santos, Gómez, Ortega, Orellano, Garayalde, Perrone, Janson, Pratto y Bou.