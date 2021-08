Las mexicanas Ivette Hernández y Mariale Espinoza y las uruguayas Chris Namus y Cecilia Comunales serán las protagonistas de esta significativa invitación de ESPN KNOCKOUT

Las transmisiones del serial de boxeo más importante de Latinoamérica, del viernes 6 desde Irlanda y del sábado 7 desde los Estados Unidos estarán a cargo en su totalidad de un Equipo Femenino de talentos,

El viernes 6, desde el Falls Park de Belfast, la atención se centrará en el combate de peso Supergallo entre los locales Michael Conlan (invicto, con 8 nocauts en 15 peleas) y TJ Doheny (22-2-0, 16 ko’s), con una preliminar de lujo por el título gallo EBU Europeo entre invictos: el escocés Lee McGregor (10, 8 ko’s) y el francés Vincent Legrand (32, 17 ko’s).

(invicto, con 8 nocauts en 15 peleas) y (22-2-0, 16 ko’s), con una preliminar de lujo por el título gallo EBU Europeo entre invictos: el escocés (10, 8 ko’s) y el francés (32, 17 ko’s). El sábado 7, desde el Armony de Minneapolis, EE.UU., el local Mykal ‘The Professor’ Fox (22-2-0, 5 ko’s) medirá fuerzas con el venezolano Gabriel Maestre (3, 3 ko’s), dos veces olímpico, campeón panamericano y de prolífica campaña como amateur.

El Equipo Femenino de ESPN KNOCKOUT

Ivette Hernández (México) será la conductora, con amplia experiencia en transmisiones deportivas, con énfasis en las de boxeo, artes marciales mixtas y lucha libre, así como también cubrió Juegos Olímpicos, Mundiales de Fútbol y Super Bowl de la NFL.

“Pertenecer al increíble equipo de ESPN KNOCKOUT es un sueño hecho realidad. Muchas veces pensé que lo mejor que me podría pasar en la vida sería trabajar en ESPN, pero el hecho de sumarme al primer equipo de narradoras, comentaristas y analistas de boxeo, conformado 100% por mujeres, es algo que mi mente jamás pudo haber dimensionado. Ni en mis sueños más ambiciosos pude haber imaginado esto, que, seguramente, será histórico.”

Mariale Espinoza (México) es guionista y productora, que está incursionando como boxeadora profesional (2-0). Escribió para la revista “Ring Mundial” y diversos periódicos, comenta boxeo en Nuevo León y ha realizado proyectos audiovisuales relacionados con el boxeo, entre ellos “Por el último round”, en el que se ilustra el camino al campeonato mundial de Francisco “Chihuas” Rodríguez.

“La oportunidad de ser comentaristas de ESPN KNOCKOUT me genera un agradecimiento mayúsculo, pero sobre todo al boxeo. Este deporte me ha dado mucho, ha sido un pilar para salir de una muy fuerte depresión, me enseñó características de mi misma que ignoraba y me hizo redefinir la palabra límites. Vivir tan de cerca historias de boxeadores y boxeadoras no hace más que alimentar la pasión que siento por este deporte. Estaré eternamente agradecida y ansiosa por comenzar”.

Chris Namus (Uruguay), boxeadora profesional en actividad (25-6-0, 8 ko’s), actualmente ocupa el tercer lugar en el ranking mundial de peso Superwelter. Fue la primera campeona del mundo de su país cuando conquistó en 2007 WIBA, y luego logró en 2010 WPFB y en 2017 FIB. En forma paralela a su carrera deportiva, estudia en la Facultad de Medicina y realizó el curso de entrenadora de boxeo.

“La experiencia de estar en ESPN KNOCKOUT es algo tan grande que nunca lo hubiera soñado, ya que me permitirá seguir ligada al deporte que amo, pero desde un lugar diferente como el análisis. Pensaba que el boxeo ya no podía sorprenderme, que había vivido las máximas alegrías, y ahora me llega esta oportunidad. Soy consciente que es un desafío que requiere seriedad, responsabilidad y compromiso, y estoy dispuesta a poner todo eso y mucho más. A todo esto se le suma la particularidad de transitar esta aventura con mujeres que admiro y respeto. Esto sin dudas hará que sea uno de los capítulos más importantes de mi vida”.

Cecilia Comunales (Uruguay), boxeadora profesional entre 2009-2016 (14-1-0, 9 ko’s), campeona mundial AMB categoría Ligero y campeona Internacional WBA & WBC (Consejo Mundial de Boxeo) Superligero. Profesora de Pilates y entrenadora de boxeo.

“Es impresionante la felicidad que siento de poder ser parte del equipo de ESPN KNOCKOUT, algo realmente increíble que me llega en un momento que estaba extrañando muchísimo el boxeo y la competencia. Esto me dará lo que necesitaba: volver a subirme al ring, aunque desde otro lado, con mi voz, con mis ojos y poder transmitírselo a todos. Será una experiencia que disfrutaré mucho. Estoy muy emocionada y ya siento la adrenalina, porque eso es lo que me hace sentir siempre este deporte que tanto amo y me apasiona.”

HORARIOS

VIERNES 6 // EN VIVO POR ESPN2 16:00 ARG/URU / 15:00 BOL/CHI/PAR/VEN / 14:00 COL/ECU/PER Michael Conlan (Irlanda) vs. TJ Doheny (Irlanda)

16:00 ARG/URU / 15:00 BOL/CHI/PAR/VEN / 14:00 COL/ECU/PER (Irlanda) vs. (Irlanda) VIERNES 6 // ESPN KNOCKOUT EL SHOW POR ESPN Extra 22:00 ARG/URU / 21:00 BOL/CHI/PAR/VEN / 20:00 COL/ECU/PER

22:00 ARG/URU / 21:00 BOL/CHI/PAR/VEN / 20:00 COL/ECU/PER SÁBADO 7 // EN VIVO POR ESPN3 21:00 ARG/URU / 20:00 BOL/CHI/PAR/VEN / 19:00 COL/ECU/PER Mycal Fox (EE.UU.) vs. Gabriel Maestre (Venezuela)

VIDEO RECOMENDADO

Los tratados de libre comercio y los mercados para el Perú