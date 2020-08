Jesús Tomillero, el único árbitro del fútbol de España que se ha declarado abiertamente homosexual, renunció a su trabajo porque en el último encuentro que dirigió recibió varios insultos homofóbicos.

Durante aquel partido de la segunda división regional de juveniles, el réferi de 21 años no pudo más con las afrentas, ya que se dan hace muchos partidos atrás. Por ello, presentó su carta de renuncia, además de interponer una denuncia ante la Policía española.

"Es lamentable que me hayan dicho que no hable e incluso amenacen con sancionarme. Antes que me sancionen, pues me voy yo", declaró Jesús Tomillero, quien reveló que sus jefes intentaron que retroceda en su decisión de dejar el arbitraje.

"Desde que reconocí mi homosexualidad, cada jornada era peor. He recibido muchos insultos en los campos, incluso de niños de seis y siete años",señaló Tornillero al diario El País.

El no sentirse apoyado por sus superiores provocó que sea más firme en su decisión de no querer más estar dentro de un campo de fútbol. Este fue el tuit que publicó rechazando cualquier tipo de homofobia.

Como se sabe, la homofobia es un tema muy delicado en el país ibérico. En abril último, el Observatorio Español Contra la Homofobia presentó una demanda contra el Barcelona luego de que sus hinchas le gritaran a Cristiano Ronaldo, estrella del Real Madrid, “maricón”.