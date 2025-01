"Es una página cerrada": Raúl Ruidíaz se sinceró sobre la Selección Peruana

Raúl Ruidíaz sorprendió al anunciar que su etapa en la Selección Peruana ha llegado a su fin, asegurando que "es necesario un cambio de generación".

"Disfruté cada momento, la pasé genial, jugué con jugadores top y fui parte de un momento hermoso para el país. No hay nada más lindo que eso. Sí, es una página cerrada (en mi vida)", comentó en una entrevista a Movistar Deportes.

Aunque su rendimiento en el combinado nacional fue cuestionado por la falta de goles en partidos clave, el jugador señaló que las críticas no lo afectaron. "Yo nunca le he hecho caso a las críticas. No veo televisión y veo poco fútbol", aseguró.

El delantero también expresó su apoyo a los jóvenes talentos que vienen surgiendo en el fútbol peruano.

"Es un cambio de generación. Creo que vienen chicos con ilusión. Ahora no me pongo a pensar en lo que pasará con la selección, vamos paso por paso", concluyó.

