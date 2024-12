Es blanquiazul: Néstor Gorosito fue presentando oficialmente en Alianza Lima

Néstor Gorosito ha sido presentado oficialmente como el nuevo técnico de Alianza Lima para afrontar la temporada 2025. En medio de críticas, el argentino respondió varias interrogantes en la conferencia de prensa que se realizó este martes 10.

“Nosotros sabemos de la historia de Alianza a nivel internacional. La ilusión es tratar de llegar a la fase de grupos y después jugar para llegar lo más arriba que podemos y no solo para cumplir. A nivel nacional, tratar de corregir las cosas que evitaron que el equipo salga campeón. Esperamos sacar el máximo provecho a la base del equipo”, comentó sobre los objetivos que se plantea con la blanquiazul.

Se refirió además a la lluvia de críticas que ha generado el llamado de Franco Navarro a su persona para tomar las riendas del cuadro íntimo.

“He aprendido a vivir con varias situaciones que no comparto. Muchos medios han tenido una buena crítica hacia nosotros. Le doy importancia a quién es el que habla y muchas peleas son innecesarias. No hubiésemos tenido la oportunidad de dirigir 22 años. Tengo una buena relación de respeto con el periodismo, pero si los jugadores hablaran mal de nosotros eso sí me dolería”, comentó.

“Nos interesa lo que nos digan los jugadores que nosotros dirigimos más que lo que digan los demás. Es un momento para estar todos juntos, tirar todos para adelante. Tanto los hinchas, los dirigentes y nosotros conformar un grupo en el cual todos tiremos hacia el mismo lado. Se necesita tiempo”, añadió respecto a este tema.

