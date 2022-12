Una polémica más. Erick Osores no se guardó nada y, mientras Lionel Messi y compañía celebraban el título conseguido en Qatar 2022, el periodista deportivo aseguró que los organizadores “querían” que la albiceleste, capitaneada por el ‘10′ argentino, sean los campeones del mundo en el torneo qatarí.

Mientras hacían el repaso del último encuentro, entre Argentina y Francia, en el programa Fútbol en América, Osores arguyó que “la industria” estaba detrás del campeonato conseguido por los dirigidos de Lionel Scaloni, razón por la cual se cobraron muchos penales a favor de Argentina en los siete encuentros que disputaron.

Erick Osores hace polémico comentario sobre titulo de Argentina itna y Messi (América TV)

“Chicos la industria quería que Messi sea campeón, tampoco nos hagamos los distraídos, más allá de que todo el mundo quiere, que se lo merece, es un genio, pero a Argentina le han dado penales hasta por gusto”, indicó, sorpresivamente, Erick Osores.

Esto mientras en las imágenes se veía el penal cobrado a favor de los sudamericanos, en el que indicó que no había penal pues, en su consideración, Dembelé no habría cometido una falta sancionable en contra de Di María.

“De tonto no me agarra nadie. Ya un penalito acá, un penalito allá. Ya, tampoco nos hagamos ¿no? Eso, lo de Di María no es penal. Sin embargo, eso no quita que Argentina hizo un gran primer tiempo”, aseveró.

Cabe destacar que a la selección argentina, en los siete encuentros que disputó, le pitaron 4 penales a favor y 2 en contra, ambos en la final ante Francia.

De estas cuatro a favor, la más polémica, por no decir la única, fue ante la propia Francia, que le dio el primer gol de los tres que se anotaron por parte de Argentina. Lionel Messi fue el encargado de los penales para el cuadro albiceleste, cosechando así cuatro de sus siete tantos en el certamen, solo superado por Kylian Mbappé, que anotó 8, 3 de ellos en la final.