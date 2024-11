Erick Osores sobre su regreso a la televisión: "No imaginé que iba a ser así"

El regreso de Erick Osores a las pantallas de televisión, para cubrir la última Copa América, causó revuelo en los hinchas de la selección peruana y del fútbol. Luego de varios meses luchando contra una enfermedad, el periodista deportivo volvió como analista deportivo en América Televisión.

PUBLICIDAD

Visiblemente afectado por el tratamiento de su enfermedad, Osores se mostró contento de volver y hablar de su pasión: el fútbol. En una conversación con el programa "En la mesa", el periodista dio detalles de su regreso a la pantalla chica.

“Fue muy fuerte. Yo no imaginé que iba a ser así. Yo pensé que iba a ser una transmisión con un poquito de rebote. Pero me sentí con ganas, con fuerza”, comentó.

El presentador del programa, Jaime Meandros, destacó la resiliencia de Osores, asegurando que sirve como ejemplo para quienes están pasando por situaciones similares.

“Tenemos que ser luchadores siempre. Aunque no lo creas, por un ejemplo que tuve, fuiste inspiración para mucha gente que puede estar pasando por ese mismo proceso y se quieren rendir. Pero ven gente como tú y dicen ‘esto no va conmigo, vamos para adelante’”, mencionó.

PUBLICIDAD

“Yo quería volver. Pero lo que yo recibí del público, amigos y compañeros, es algo único. No lo puedo olvidar. No me puedo abstraer de eso. Y bueno, ahí estamos en la pelea”, añadió el periodista deportivo.

Mandros destacó la valentía del comunicador de 48 años con más de dos décadas de experiencia.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: