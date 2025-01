Erick Osores revela cuál fue la enfermedad por la que casi pierde la vida

El periodista deportivo Erick Osores finalmente contó detalles de la enfermedad que casi le costó la vida y fue la razón por la que desapareció durante bastante tiempo de la televisión nacional.

El popular Erick Osores finalmente reveló, en el canal de YouTube de la periodista deportiva Darinka Zumaeta, que tras una serie de fuertes dolores en la cabeza y el cuerpo acudió al médico y se le diagnosticó un cuadro de hidrocefalia, razón por la que tuvo que ser internado y operado de emergencia.

"El líquido se me había quedado estancado en la cabeza. Me tuvieron que operar y me pusieron una válvula allí”, relató el periodista, que calificó este periodo como uno de los más difíciles de su vida.

“Era un dolor infernal en la cabeza... En el interín, pierdo 25 kilos y recuperarme fue durísimo", agregó.

Como se sabe, el periodista deportivo tuvo que ausentarse de las cámaras por varios meses, manteniendo su estado de salud en privado, en medio de la incertidumbre de sus seguidores. Hasta que apareció en noviembre del año pasado para cubrir la última Copa América.

Sin embargo, su aspecto causó revuelo debido a la gran pérdida de peso y otras secuelas visibles que, según el propio Osores, sigue trabajando en mejorar. Felizmente, este evento no le dejó secuelas a nivel cognitivo.

"Fue durísimo, no me recupero todavía. Lo cognitivo está perfecto, sigo hablando baboserías. Pero, la parte física del tren inferior no he podido recuperar como yo quisiera, así que tengo que seguir comiendo, tengo que seguir subiendo de peso. A veces subo dos kilos, bajo dos kilos. Es el tema que me tiene un poquito cabezón", refirió Osores.

¿QUÉ ES LA HIDROCEFALIA?

Es una acumulación de líquido dentro del cráneo que lleva a que el cerebro a presionarse contra el cráneo.

Esta enfermedad se debe a un problema con el flujo del líquido que rodea el cerebro. Este se denomina líquido cefalorraquídeo o LCR. El líquido rodea al cerebro y la médula espinal, y ayuda a amortiguar al primero.

El LCR normalmente circula a través del cerebro y alrededor de la médula espinal, y luego se absorbe en el torrente sanguíneo. Los niveles de LCR en el cerebro pueden elevarse si:

Se bloquea el flujo de LCR.

Este no logra absorberse apropiadamente en la sangre.

El cerebro produce demasiada cantidad de dicho líquido.

Demasiado LRC ejerce presión sobre el cerebro. Esto lo empuja hacia arriba contra el cráneo y daña el tejido cerebral.

