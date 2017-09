La posibilidad que Perú sea cabeza de serie en Rusia 2018, en caso que gane sus próximos dos duelos por las Eliminatorias, causó gran impacto a nivel nacional, sin embargo, Erick Osores se resiste a caer en la tentación.

"Es un tema anecdótico, no da para molestarse", destacó el periodista deportivo en comunicación con Perú21 sobre la polémica que generó el reciente anuncio del estadístico español Alexis Tamayo, alias MisterChip.

"A Perú no lo puede desconcentrar nada, a los jugadores evidentemente ni a los hinchas. Ningún tipo de predicción hace bien, lo que tiene que hacer el hincha peruano con humildad y alegría pensar en el partido con Argentina y después de eso pensar en otra cosa, pero mientras tanto, todo es Argentina. Lo otro es nada más que anecdótico y punto", señaló Osores al respecto.

¿En qué aporta el cuestionado ranking FIFA de selecciones?

- Especialmente en Sudamérica, creo yo, por ejemplo en Perú, solo sirve por un tema de motivación para algunos, a mí la verdad me importa un bledo, yo no me dejo llevar por ese ranking de ninguna manera. Yo creo en lo que veo y lo que veo es un equipo de debe ganarle a Argentina o hacer los puntos que necesita para el Mundial. Es lo único que sirve, lo otro es puro humo.

¿Qué ves en la selección peruana?

-Creo que no es normal que un equipo tan joven, que había prescindido de sus figuras, haya aprendido tan rápido. Me ha sorprendido. Este equipo estaba pensado para la próxima eliminatoria, considero que la actual era para foguearlos e ir avanzando, y todo resultó muy rápido y en buena hora. El manejo de grupo y la confianza, sobretodo, se fueron imponiendo. Perú puede ser fuerte con la pelota y lo está demostrando y está muy por encima de las expectativas porque si uno ve el hombre por hombre definitivamente, en cuanto a jugadores, hay selecciones mucho más potentes. Eso es lo maravilloso del fútbol, que un equipo humilde, a partir de su trabajo y convicción puede avanzar.

¿Crees que habrán sorpresas en la próxima convocatoria?

-Finalmente me ha convencido la coherencia de Ricardo Gareca. Me parece eso válido aunque no tiene que ser una regla. Por ejemplo contra Argentina me parece que tendría que convocar a uno de los experimentados. Yo lo buscaría a Carlos Zambrano como una opción. Creo que Anderson Santamaría va creciendo pero con Argentina es un partido muy caliente.