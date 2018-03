En las últimas fechas del Torneo de Verano, un buen grupo de hinchas de Sporting Cristal ha pedido que Erick Delgado vuelva al pórtico 'rimense'. Al parecer, se cansaron de Patricio Álvarez.

En una entrevista con el diario El Bocón, el veterano portero contó que manejó algunas opciones para pertenecer a otro club luego de su salida de Deportivo Municipal.

"En mis planes no está atajar en segunda profesional, con el respeto que se merecen las instituciones y compañeros que tienen la suerte de jugar allí", dijo Delgado, quien reveló que tuvo una oferta de Real Garcilaso.

"El cariño hacia los hinchas es recíproco, tengo que ser hidalgo y reconocer que me llegan a los oídos los comentarios de muchos seguidores. Simplemente quiero decirles que en su momento, en diciembre para ser más exacto, hice todo para poder volver", admitió con relación a los pedidos de sectores de la hinchada 'celeste' que lo quieren de vuelta.

"Para nadie es un secreto que es una institución en la cual yo nací y no puedo decirte que no lo he pensado; es más, como vuelvo a decir, hice todo lo posible, lo que estuvo en mis manos, para regresar y se me ha hecho esquivo hasta ahora", confesó Erick, quien sabe bien de ser campeón nacional con Cristal (2002, 2005 y 2012).

"El último mensaje que puse en mi cuenta de Twitter fue porque los hinchas me estuvieron mandando varios mensajes, por eso es que decidí escribir a manera de agradecimiento", expresó luego de generar polémica por un tuit suyo justo momentos después de que Patricio Álvarez, actual arquero de Cristal, tuviera un altercado con los hinchas.