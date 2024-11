“Es una vergüenza”: 'LOCO' DELGADO ESTALLÓ CONTRA FOSSATI tras derrota de Perú

La última derrota de Perú ante Argentina afectó a todos los compatriotas, pero a nadie como a Erick Delgado, quien disparó públicamente contra Jorge Fossati, a quien calificó de "vergüenza".

Muy airado, el exguardameta de la Selección Peruana utilizó algunos minutos del programa donde participa, L1 Radio, para decirle todo lo que pensaba al 'Nonno', a quien ve como principal responsable.

El popular 'Loco' comenzó reclamando que el actual y todavía seleccionador nacional “es una vergüenza". "Discúlpeme, señor Jorge Fossati, (pero sólo) lo respeto como persona, porque usted es un tipo A1".

Y Erick Delgado continuó disparando: "Usted será un padre de familia, abuelo o lo que sea, pero como técnico (...) ¿Me está diciendo, a mí, que esto es fútbol? Pues yo, realmente, así no veo el fútbol”.

“Nunca vi a un Perú tan paupérrimo desde hace tantos años, desde la época que pasó lo del Fokker hasta adelante, desde ese hueco que tuvimos, no vi un Perú así”, fulminó el exportero del 'equipo de todos'.

Erick Delgado: "Fossati vive una realidad paralela"

“El fútbol es hacer goles, tienes que meter la pelota en el arco. Esto ya no es solo estrategia, es (que Fossati juega a) salir a que no nos hagan gol. El ‘Dibu’ ni se debe de haber bañado”, reclamó el 'Loco'.

Finalmente, Erick Delgado explotó: “El tipo está viviendo en una realidad paralela. No sé qué partido ha visto, discúlpenme. Hablemos de fútbol, pero no me agarren de tonto. Él ha visto cualquier cosa, está diciendo que contrarrestamos a Argentina y que Messi frotó la lámpara. No seas malo”.

