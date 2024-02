El especialista en marca José Ruidías considera que el club UCV de fútbol ha manejado mejor la crisis reputacional producto de la polémica contractual con Paolo Guerrero.

¿Cuál es el impacto negativo en las marcas y reputación de este caso?

Es un mal manejo de la situación que ha terminado en una crisis reputacional, tanto del club como de Paolo Guerrero. Hay un impacto negativo en las marcas auspiciadoras que se sumaron con la intención de conseguir mayores beneficios. Es una situación que se ha salido de las manos.

¿El perjuicio ya se ocasionó o es sobre aspectos proyectados a futuro (taquilla, contratos por suscribir, etcétera)?

Hoy ya hay un deterioro para la institución y para Paolo Guerrero. Pero dependiendo de cómo se gestione esta situación podría ser hasta positivo, si es que llegan a un buen acuerdo, pero ha comenzado mal porque siempre va a ser una mala decisión presionar en los medios para conseguir una situación.

¿Quién termina más afectado en su reputación?

En este momento Paolo Guerrero, porque la imagen que se ha construido de él, del salvador de toda una generación que nos llevó al mundial después de 36 años, se ha perjudicado. Además, por los malos mensajes en las declaraciones ha quedado como que está un poco desconectado de la realidad nacional cuando posiblemente no sea cierto.

En el caso de figuras públicas, ¿es necesario que tengan un especialista de marca o en comunicación para difundir mensajes?

Sí. El manual básico de cómo caer en una crisis de comunicación es cuando no hay una estrategia detrás. En este caso, lo agarraron en frío a Paolo y ha dado declaraciones viscerales. En el caso del club UCV se nota cierto capricho e inflexibilidad, pero tienen más experiencia en el manejo de medios.

En el caso del club, hay una imagen difundida sobre la inseguridad en Trujillo. En el caso de Paolo, tenía contratos con otras marcas. ¿Cómo se afectan ambos en esos aspectos?

Esto está por encima del impacto de la situación en sí misma. Se ha develado que Trujillo es una ciudad muy peligrosa. Algo sabido, solo que tal vez no era tan mediático. El impacto en los auspiciadores no creo que sea distinto porque son marcas nacionales, no de Trujillo. Lo que sí va a pasar es que, por ejemplo, un negocio local que tenía un banner y usaba la imagen de Paolo ahora no la podrá utilizar. El impacto más sentido puede ser en las marcas pequeñas, ellas sí sentirán la diferencia.

