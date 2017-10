Entradas de Perú vs Colombia: Teleticket colapsa horas antes de la venta

Lo que se temía se cumplió. A seis horas de que empiece la venta oficial de las entradas para el partido Perú vs Colombia, la página web de Teleticket colapsó.

Decenas de usuarios en redes sociales reportaron la caída de Teleticket y mostraron que al entrar a la web todo se ve en blanco con un mensaje de "The service is unavailable" (El servicio no está disponible).

Teleticket colapsa. Teleticket colapsa. Teleticket colapsa.

Otro grupos de hinchas que se mantenían acampando pidieron a las autoridades que se habiliten algunas entradas para vender en la boletería del Estadio Nacional.