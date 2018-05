Tras vencer contundentemente por decisión de los jueces al estadounidense Brandon Davis en Chile , Enrique 'El Fuerte' Barzola sumó una nueva victoria en su carrera que lo continúa colocando como el peruano que más triunfos ha cosechado en la UFC .

En conversación con Perú21 , Barzola da detalles sobre el buen momento por el que está pasando, confiesa que estaría dispuesto a subir a un ring de box e incluso revela sus intenciones de incursionar en la política en un futuro.

Cinco triunfos en tus últimos 6 combates, 4 de ellos de manera consecutiva, los números parecen estar de tu lado. Esto es importante y sobre todo en una disciplina como las MMA.

-Nada de esto es casualidad. Siempre viajo a Estados Unidos para realizar una buena preparación de aproximadamente tres meses. Me toca poner de mi parte para ser un luchador más completo.

¿Sientes que tu buen rendimiento en la UFC le abre la puerta a más peruanos a las grandes ligas?

-Creo que sí. Estoy tranquilo por lo que vengo logrando, pero de las derrotas también se aprende. Mi proceso motiva e incentiva a muchos peruanos a seguir soñando. Hubo un evento en Chile y creo que en Perú también puede ocurrir.

¿Cómo suelen ser tus mañanas previas a una pelea importante? ¿Tienes alguna cábala?

-Me encomiendo mucho en el Señor. No diría tanto como cábala, en realidad es mi costumbre. Soy cristiano y antes de salir a pelear, en el cuarto donde me hospedo, hago una pequeña oración y me consagro a Dios. Pido para que mi oponente o yo no salgamos tan lastimados. Mis rivales también tienen hijos y familia.

Tu racha de victorias te ha permitido posicionarte, ¿sientes qué eres visto como un rival más atractivo para los mejores de tu categoría?

-Siento que sí. Soy el luchador peruano con más victorias en la UFC y eso ya es un cartel importante. Me queda esperar a rivales con más nivel. Me miran ya con otros ojos y saben de mi trabajo. No le corro a ningún desafío.

Retaste al ruso Zabit Magomedsharipov ¿Has recibido alguna respuesta?

- Lo reté para pelear en la misma Rusia. Él es un Top 15 y sería una gran oportunidad para poder escalar en el ranking. Tiene tres victorias en sus tres combates en la UFC. Hay rumores, solo me toca esperar pacientemente.

¿Crees que el Perú es un país de luchadores? ¿Hay talento? ¿Qué falta para que las MMA continúen creciendo?

-El Perú es un país de luchadores y no solo en las MMA, sino en todos los aspectos. Somo luchadores de la vida. Uno mismo es el que se pone obstáculos. Los que realmente quieren crecer en este deporte deben apostar ellos mismos y viajar al extranjero para prepararse adecuadamente.

Tras la polémica riña entre McGregor y Mayweather, denominada comercialmente como la pelea del siglo, ¿Cuál es tu opinión? ¿En algún punto de tu carrera estarías dispuesto a subirte a un ring de box?

-Por 100 millones dólares, ¿quién no se subiría al ring? McGregor se los ganó. Todo el mundo sabía que iba a perder, pero igual él no se amilanó. Si me ofrecen un buen billete, no tendría problemas en boxear de manera profesional. No solo por el dinero, sino también para nutrir mi carrera en disciplinas de contacto. Tengo muchas ganas de probar suerte en el muay thai, pero, por ahora, estoy enfocado en las MMA.

Fue dura la derrota de Humberto Bandenay, pero de estas caídas son de las que uno precisamente debe levantarse, ¿Qué le recomendarías?

-Él es un luchador muy explosivo. Con el tiempo, Humberto ha evolucionado bastante. Creo que debió seguir entrenando en Estados Unidos, no le quito el mérito a lo que puede trabajar acá, pero el nivel competitivo no es el mismo. Él sabe perfectamente los errores que cometió en Chile y seguramente ya está pensando en su próxima pelea.

Ante el estadounidense Brandon Davis, nuevamente, tu estilo de presión constante cuerpo a cuerpo hizo que te impusieras de manera contundente, ¿Sientes qué es una de tus mayores virtudes y qué crees que te está faltando?

-Siempre voy a complicar a todo oponente que intenten enfrentarme cuerpo a cuerpo. Es mi forma de pelear. Tengo una base muy fuerte en lucha, grappling, agarre y derribos. Yo quiero someter a todos, pero mis rivales se preparan para no ser sometidos. Ahora, voy a dedicarme a trabajar más en lo que es box puro y jiu-jitsu.

¿Qué es lo que se viene para 'El Fuerte' Barzola?

-Descansar un par de semanas y luego volver a entrenar. Voy a prepararme en F-14 con los hermanos Mazzeti. Entrenaré también en Life Style y Vanna Coach. En un mes y una semana máximo, vuelvo a mi trabajo, mi rutina en Estados Unidos.

¿Eres de los que odian las rutinas de entrenamientos o eres muy disciplinado en ese sentido?

-Las primeras semanas me gusta, pero después ves todo igual y te cansas. Uno está solo y sin la familia, no es agotador físicamente, sino que se trata más de un desgaste mental. Al final, todo tiene su recompensa.

¿Por qué o quién luchas? ¿Cuál es tu motivación más grande cada vez que sales al octágono?

-Dios me puso en este camino y lo estoy aprovechando al máximo. Me toca seguir avanzando. Lucho por mi familia y salir adelante, comprar una casa para mi esposa, hacer crecer mi negocio y apoyar a las personas que más lo necesiten. No ahora, pero si en un futuro, me gustaría presentarme como alcalde de El Agustino. Creo que puedo ayudar a cambiar el distrito. Hay mucha violencia y el deporte puede hacer una diferencia en todo sentido.

