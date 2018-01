Enrique 'El Fuerte' Barzola derrotó esta noche al estadounidense Matt Bessette en Boston por decisión unánime en el evento UFC220.

El reconocido luchador peruano se pronunció tras lograr una nueva en el Ultimate Fighting Championship.

"Siempre he mejorado mi lucha, usando mi box y mucha finta para llevarlo a mi juego que es la lucha y mi ground and pound [...] Mucho trabajo porque mi oponente era Arnold Allen, un zurdo, e hice una estrategia para él, pero me siento más cómodo peleando con un derecho", manifestó.

Finalmente, Barzola, quien lució la bandera blanquirroja, no dudó en agradecer el apoyo recibido.

"¡Vamos Perú! ¡Gracias a todos y a mi esposa que la amo mucho!", exclamó emocionado.